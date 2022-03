Uitspraak van Jumbo-Visma beroert: "Moet huiveringwekkend beangstigend zijn voor concurrentie"

Wout van Aert pronkte al met de trofee van de omloop. Bij Jumbo-Visma vrezen ze niet dat zijn piek te vroeg komt en rekent erop dat Van Aert zijn vorm kan aanhouden doorheen het voorjaar. Michel Wuyts en vooral Tom Boonen nemen het met een korreltje zout.

Head of Performance Mathieu Heijboer was in Het Laatste Nieuws duidelijk: "De trainingen waarvan we weten dat Wout echt heel goed wordt, hebben we nog weggelaten."

Een uitspraak die ook de analisten hebben gelezen. "Dat moet huiveringwekkend beangstigend zijn voor de tegenstand", aldus Michel Wuyts in de podcast Wuyts & Boonen.

Strategie?

"Zou het passen in de strategie van Jumbo-Visma om angst aan te jagen? Dat kan, maar ik denk dat hij rechtuit de waarheid spreekt."

Tom Boonen denkt het er het zijne van: "Het is zo'n beetje zeggen dat er getraind is, maar nog niet echt. Het zal wel op z'n Nederlands zijn. Niemand piekt op het openingsweekend, dus er zal wel marge zijn. Maar zo zeggen dat je nog niet echt trainde ..."