🎥 Koers winnen makkelijker dan bierfles te openen: "Hoeveel rensters zijn er nodig om een fles open te krijgen?"

Een koers winnen is soms niet de moeilijkste opdracht waar rensters voor staan. Een fles openen op het podium kan ook heel wat moeite kosten, bleek na Le Samyn voor vrouwen. Winnares Norsgaard Bjerg werd bijgestaan door haar concurrenten.

Het was lachen geblazen na Le Samyn bij de vrouwen, een wedstrijd gewonnen door Emma Norsgaard Bjerg. Norsgaard stapte in oktober 2021 in het huwelijksbootje met wielrenner Mikkel Bjerg. Koersen winnen kan ze ook onder haar nieuwe naam nog altijd als de beste.

Bij Le Samyn krijgen de rensters ook een bierfles om te openen en dat ging heel wat moeilijker. De twee andere rensters op het podium, Consonni en Guazzini, probeerden Norsgaard Bjerg uit de nood te helpen. Het ontlokte bij een commentator van GCN de volgende grappige vraag: "Hoeveel rensters zijn er nodig om een fles open te krijgen?"

Ook een man van de organisatie hielp mee. Er kwam zo toch schot in de zaak, al was het eerst alleen nog maar het omhulsel rond de kurk dat er na veel vijven en zessen af kwam. Uiteindelijk lukte het toch helemaal om de fles te openen en kon er naar behoren gevierd worden op het podium.