De factor Peter Sagan bij zijn huidige en vorige ploeg: "Qua leiderschap is er niets beter"

Het is een nieuw tijdperk bij Bora-Hansgrohe en TotalEnergies. En dat allemaal vanwege Peter Sagan. De Slovaak trok eind vorig jaar de poort bij Bora-Hansgrohe achter zich dicht en TotalEnergies werd verassend zijn nieuwe ploeg. Beide teams voelen de impact.

Bij Bora-Hansgrohe is het voor de meeste renners een kans om eens uit de schaduw te treden. Jordi Meeus, één van onze landgenoten bij Bora, bekijkt het allemaal rustig. "Of het een ander leven is? Neen, dat is het niet. Ik train en koers nog altijd op dezelfde manier. Op dat vlak is voor mij niet alles veranderd."

Het is ook interessant om eens het oor te luister te leggen bij dat andere kamp. Daniel Oss is al jaren één van de trouwe luitenanten van Sagan en is met hem meegegaan naar TotalEnergies. "Peter is Peter. Qua leiderschap is er niets beter dan wat hij brengt", beweert de Italiaan.

Ook al verkeert hij dus totaal nog niet in vorm, Peter Sagan oefent wel invloed uit op TotalEnergies. En bij Bora-Hansgrohe mag dan wel niet alles veranderd zijn, ze zullen daar ook nog wel merken dat het post-Sagan tijdperk iets anders is dan het Sagan-tijdperk.