Merlier als troef achter de hand bij Alpecin maar De Bondt ging zijn kans: "Ik denk dat ik de kans had om te winnen"

Dries De Bondt was één van de meer bedrijvige renners bij Alpecin en dat loonde. Met Tim Merlier had het ook de winnaar van vorig jaar in huis. Die was nu niet mee vooraan, het was De Bondt die kon meesprinten en er een podiumplaats uit haalde.

"Dat het niet voorzien was dat ik de man van de ploeg op het podium zou zijn? Niet helemaal akkoord. Ik had toch een vinkje achter deze koers gezet", verduidelijkt De Bondt in een reactie bij de organisatie. "Ik weet dat het echt een zware koers is. Op het einde van deze wedstrijd zit iedereen kapot. Ook in het peloton. Zo is het altijd hier."

NIET MEE IN OMLOOP MAAR WEL IN LE SAMYN

De Bondt was ook geprikkeld door het verloop van de Vlaamse seizoensopener. "Ik had in de Omloop gevoeld dat ik goede benen had. Ik was daar niet mee met de goede groep. Ik was gemotiveerd om hier te bewijzen dat ik in goede vorm zit."

Zat er nog meer in voor hem? "Ik denk niet dat ik mijn beste sprint gereden heb. Misschien kwam ik wat te laat opzetten. Ik denk dat ik de kans had om te winnen. Een derde plek is mooi, maar het is toch wat spijtig."