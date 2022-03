🎥 Hilarisch antwoord van Campenaerts op De Wolf: "Dirk heeft gezegd dat het laatste keer is dat ik mag telefoneren"

Een hilarische kerel is Victor Campenaerts, naast het feit dat hij ook een sterke renner is. Dirk De Wolf zal dat laatste zeker niet ontkennen, maar had zich wel vragen gesteld bij de tactische aanpak. Campenaerts antwoordt met een vette knipoog.

In Extra Time Koers had De Wolf het over een demarrage van Campenaerts in Kuurne-Brussel-Kuurne: die was volgens de oud-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik te getelefoneerd. "Victor is een fantastische gast, maar er zijn nog wat kosten aan. Hij moet zijn hoofd meer gebruiken."

Bij die 'kosten' krijg je automatisch ook een schitterende dosis humor. In een filmpje op zijn eigen Instagrampagina neemt Victor Campenaerts de telefoon. "Jow, mannen, 't is vocscnor hier, hé. Ik ga demarreren. Maak dat je mee bent, want den Dirk heeft gezegd dat het de laatste keer is dat ik mag telefoneren."

Het gegniffel van anderen op de achtergrond maakt het filmpje helemaal af. Een schitterend staaltje Campenaerts-humor, vinden onder meer ook Sven Nys en Tim Declercq, die op Instagram reageerden.