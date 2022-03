Bettiol heeft door corona achterstand opgelopen en schrapt Italiaanse en ook paar Vlaamse eendagskoersen

Enkele Vlaamse eendagskoersen moeten er niet op hopen Bettiol aan de start te krijgen. Corona kreeg hem vorige maand te pakken, waardoor de Italiaan een conditionele achterstand heeft opgelopen. Hij stelt een terugkeer in het peloton daarom even uit.

Alberto Bettiol hoopte dit jaar net al zijn gezondheidsproblemen achterwege te laten. De GP Marseillaise eind januari was zijn eerste koers in 2022 en begin februari reed hij ook de Ster van Bessèges. Nadien werd bij hem een coronabesmetting vastgesteld.

Bettiol vertelt in La Gazzetto dello Sport dat hij toch heeft afgezien door zijn besmetting en fysiek niet meer in dezelfde toestand verkeert dan voordien. Daarom zal hij pas terug koersen op 16 maart in Milaan-Turijn. De Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo laat Bettiol aan zich voorbijgaan.

TOEWERKEN NAAR DE RONDE

Het is nu volop toewerken naar de Ronde van Vlaanderen, het Monument dat de EF-renner al een keertje moest missen. Ook de E3 en Gent-Wevelgem verdwijnen van zijn programma; In plaats van die wedstrijden komt de rittenkoersen Coppi e Bartali, om het nodige wedstrijdkilometers op te doen. "Misschien rijd ik wel Dwars door Vlaanderen in de week voor de Ronde. Als alles goed gaat, trek ik dan door tot Luik-Bastenaken-Luik."