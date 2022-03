Ineos maakt erezaak van bijstaan De Plus en die kreeg ook raad van Campenaerts: "Ik wil dat niet zomaar opgeven"

Beetje bij beetje werkt De Plus aan zijn weg terug naar de top, met de hulp van Ineos. Met Campenaerts had hij het ook al over zijn toekomst als renner, met het oog op ook een eventuele transformatie naar klassieke renner. De Plus voelt zich momenteel echter nog klimmer.

Laurens De Plus kreeg de laatste jaren met heel wat fysieke problemen te maken en is nu bezig zijn carrière weer op het juiste spoor te zetten. "Onze grote baas Dave Brailsford heeft mij op het hart gedrukt dat ik niet te excited mag zijn. Eerst is het de bedoeling een constante in mijn vormpeil te krijgen en daarvoor zal ik gewicht moeten verliezen op een geleidelijke manier", legt De Plus uit in Het Laatste Nieuws.

TOP ZIJN IN VUELTA

Wel mooi dat ze bij een topploeg als Ineos volop achter hem blijven staan. "Ze willen van mijn dossier een erezaak maken. Ze zijn vastbesloten om mij weer top te krijgen." Tegen wanneer kan dat lukken? "Hopelijk in de Spaanse bergen. In de Vuelta moet ik normaal op mijn best zijn. Gezien de deelname van Remo Evenepoel zal er veel aandacht zijn van de Vlaamse media, dus kunnen ze ook mij eens in het oog houden."

De Plus heeft er ook al wel aan gedacht om de switch te maken naar het klassieke werk, zoals Victor Campenaerts ook zo succesvol deed. "Ik heb er met Victor over gepraat. Hij raadt mij die stap aan. Ik denk ook dat ik dat kan."

MOOIE MOMENTEN ALS KLIMMER

Het zal echter nog niet voor meteen zijn. "Ik ben derde geworden in de BinckBank Tour en eindigde toen derde in de rit over de Muur van Geraardsbergen, maar ik heb als klimmer al zo veel mooie momenten meegemaakt... En ik weet dat als ik op mijn topgewicht ben, ik dat ook zeer goed kan. Ik wil dat niet zomaar opgeven na één mindere periode."