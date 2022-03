Guillaume Van Keirsbulck gooit bommetje: "Zou dat niet bij QuickStep gedaan hebben"

Guillaume Van Keirsbulck rijdt momenteel voor Alpecin-Fenix, maar begon zijn carrière bij QuickStep.

Van Keirsbulck reed van 2010 tot en met 2016 voor QuickStep, maar achteraf bekeken had hij dat eigenlijk niet moeten doen. “Ik zou mijn profdebuut niet bij Quick-Step gemaakt hebben, maar voor een ploeg als Topsport Vlaanderen gekozen hebben”, vertelt Van Keirsbulck aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Nu kwam ik op mijn 19de bij de beste ploeg ter wereld terecht. Alles kon en alles mocht. Terwijl ik bij Topsport voor mijn positie in het peloton had moeten vechten, zat ik in mijn truitje van Quick-Step altijd vooraan en kroop de rest in mijn wiel.”

De vergelijking met Tom Boonen dook iedere keer weer op. “Met Tom Boonen wonnen we waar we startten. Het ging te makkelijk. En dan zei men ook nog eens dat ik de nieuwe Tom Boonen was. Op den duur begon ik dat zelf ook te geloven, terwijl het als jonge gast niet goed is om zo zot gemaakt te worden. Je moet leren vechten voor wat je waard bent. Yves Lampaert heeft het zo gedaan en ik geloof nog altijd dat dat de beste manier is.”