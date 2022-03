Junior Vlad Van Mechelen zet potentieel in de verf door etappe te winnen in rittenkoers in Turkije

Vlad Van Mechelen is zeker een talent om in het oog te houden. De junior zette zijn potentieel in de verf door in Turkije een etappe te winnen in Manavgat Side Junior. Van Mechelen zette vorig jaar in zijn categorie al enkele opvallende resultaten neer.

Zo werd de 17-jarige renner in 2021 achtste op het BK tijdrijden voor junioren, vierde op het EK op de weg bij de junioren en achtste op het WK voor junioren in Leuven. Om het jaar af te sluiten met een vierde plaats in Parijs-Roubaix voor junioren. Allemaal lang niet slecht dus. Van Mechelen is vooral gekend voor zijn sprintsnelheid en die heeft hij in Turkije ook kunnen tonen. Daar heeft hij nu ook eens van de overwinning kunnen proeven. Van Mechelen won de tweede etappe in Manavgat Side Junior. Een knap einde van de Turkse tweedaagse, na een rit van en naar Manavgat van 107,2 kilometer. Donderdag was hij al derde in de openingstijdrit. BIJ JUNIORENPROJECT GROUPAMA-FDJ Van Mechelen zorgt er zo dus voor dat Cannibal Team tot het winnende kamp behoort. Ook maakt de jonge renner deel uit van het juniorenproject van Groupama-FDJ.