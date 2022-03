Nederlandse Lonneke Uneken schenkt SD Worx succes in de groepssprint in tweede rit Bloeizone Fryslân Tour

Na de veelbesproken tijdrit in de Bloeizone Fryslân Tour was het de dag van Lonne Uneken en SD Worx. Uneken was de snelste sprintster in de rit in lijn met aankomst in Bakkeveen. Chloe Hosking en Alice Barnes kwamen als tweede en derde over de streep.

Het ging er in de eerste rit in lijn in deze driedaagse meteen stevig aan toe: het peloton scheurde in stukken in de eerste tientallen kilometers. Sommige rensters slaagden er nadien nog in om terug te keren, maar het was een uitgegunde groep die koers zette richting de finale.

AANVALSTER HAALT HET NIET

Anastasiya Kolesava kwam dan nog met een aanval. Ze slaagde er echter niet in om de sprint te ontlopen. Een vijftigtal rensters mochten nog dromen van de dagzege. Met de finish in zicht werden er ferme gaten getrokken, positionering was dus heel belangrijk.

Bij Uneken zat dat prima en ze koppelde dat ook aan de nodige sprintsnelheid. De overwinning ging zo naar de 22-jarige sprintster van SD Worx.