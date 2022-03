Jonge Belg gooit hoge ogen en rijdt twee jaar langer voor Franse WorldTour-formatie

Naast de ervaren rotten Greg Van Avermaet en Oliver Naesen, hebben ze ook jonge talenten zoals Stan Dewulf in hun rangen. De 24-jarige Belg is bezig aan een sterk voorjaar en kaapte na de tweede etappe van Parijs-Nice de witte jongerentrui mee.

Bovendien reed Dewulf een sterke Samyn met een vierde plaats als eindresultaat. De optelsom van alle goede resultaten leverden hem nu ook een contractverlenging op bij AG2R Citröen. Dewulf heeft twee jaar bijgetekend tot 2024.

🚨 Prolongation / Contract extension



2 années supplémentaires ! Nous sommes heureux d'annoncer la prolongation de @Stan_Dewulf1 jusqu'en 2024.



2 more years ! We're glad to extend the contract of @Stan_Dewulf1 until 2024. #AG2RCITROËNTEAM #RoulonsAutrement #RideDifferently pic.twitter.com/qEHEaTYXb0