🎥 📷 Nieuw contract in het verschiet en ook nieuw, speciaal shirt voor 'Super Tom' Pidcock: "Dat is vrij cool"

Tom Pidcock heeft al in verschillende wielerdisciplines de top bereikt. Een speciaal shirt is 'Super Tom' wel gegund, denken ze bij Ineos. Het heeft een shirt laten ontwerpen die geïnspireerd is door de Superman-pose die Pidcock aannam bij het winnen van het WK veldrijden.

"Want elke superheld heeft een kostuum nodig", zo laten ze bij Ineos optekenen op sociale media. Door de samenwerking met Bioracer is in België een nieuw shirt voor Pidcock ontworpen, met daarop de regenboogkleuren en het gekende Superman-logo, maar dan met de P van Pidcock in het midden.

"Dat is vrij cool", zegt Pidcock op het moment waarop hij het shirt ontvangen heeft. Ineos en Bioracer gaan één zo'n shirt ook weggeven en geven je de kans om dat te winnen. Bij de categorie 'speciale wielershirts' hoort het absoluut thuis.

COMPETITION: We've got one VERY special edition Super Tom @bioracer jersey to give away 🦸🏻‍♂️🎁



Enter now for your chance to win: https://t.co/J3oOM88Pnt pic.twitter.com/Q1NCJ8S1UM — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 8, 2022

Bovendien staan er ook nog andere plannen in de wacht. Volgens Cyclingnews zou Pidcock binnenkort zijn handtekening zetten onder een nieuw contract bij Ineos.