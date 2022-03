🎥 Renner vond de schoenendroogmachine uit: "Zelfs Fabio Jakobsen heeft er eentje"

Marijn van den Berg is niet alleen renner, maar ook een beetje uitvinder. Hij ontwikkelde de schoenendroogmachine.

Van den Berg doet het af las een heel simpel idee. “Mijn broer en ik zaten geregeld voor een rittenwedstrijd in het buitenland”, vertelt de Nederlander bij Het Nieuwsblad. “Dan reed je vaak door de regen en zat je daar 's avonds met natte koersschoenen in je hotel. Geen pretje.”

“Die schoenen moesten dan op de verwarming. Of je ging met een haardroger aan de slag. Of je stopte er oude kranten in. Dat hielp allemaal weinig. Gevolg: je kreeg geurtjes, schimmels, het was totaal niet hygiënisch… Daar hebben we dan iets op gevonden. Een schoenendroger.”

Het toestel kost 99,95 euro. “Te gebruiken voor sportschoenen, maar evengoed voor gewone schoenen! Eerst desinfecteert het apparaat de schoenen en daarna droogt hij ze. Een superhandig ding. Je kan hem ook inklappen en meenemen. Er zijn best wel wat renners die er intussen eentje hebben. Fabio Jakobsen, om er maar één te noemen.”