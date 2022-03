Bakelants over Jumbo: "We spreken over Van Aert en Roglič, twee topfavorieten, en betere omkadering voor Laporte"

Ook Bakelants vindt het indrukwekkend wat Jumbo-Visma doet. Wout van Aert en Primož Roglič maakten telkens deel uit van de top drie die twee keer volledig door de Nederlandse formatie bezet werd in Parijs-Nice. Vooral die coup in de eerste rit blijft toch enorm straf.

Dat haalde Jan Bakelants ook aan in Extra Time Koers. "Dat ging zogezegd een gemakkelijke massasprint worden. Op een klimmetje dat niet eens zo lastig te noemen valt, rijden ze met drie weg. Je kunt zeggen: de beteren zaten wat ver, maar dat is eigenlijk niet waar. Simon Yates van Ineos bijvoorbeeld zat quasi in het wiel en wordt er even goed uitgekletst."

Moeten die andere ploegen zich dan geen grote vragen stellen? "We spreken over Wout van Aert en Primož Roglič die daar wegrijden, de twee topfavorieten voor het klassement, en de grootste verrassing kun je dan Christophe Laporte noemen. Ook bij hem waren er in het verleden aanwijzingen dat het een heel sterke renner was."

Bij Jumbo-Visma maken ze hun renners beter

Wel lijkt de Fransman na zijn overstap nog een stuk beter uit de verf te komen. "Bij Cofidis was die suboptimaal begeleid. Nu zie je dat er door een betere omkadering nog meer uitgehaald wordt. Bij Jumbo-Visma maken ze altijd hun renners beter", heeft Bakelants lof voor de ploeg van Van Aert.