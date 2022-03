Negen zeges al voor Lotto Soudal, maar: "Het wordt heel moeilijk"

Lotto Soudal blijft het heel goed doen. De teller van aantal overwinningen staat ondertussen al op negen stuks.

Lotto Soudal zette voor dit seizoen Marc Sergeant en Herman Frison aan de kant. Of de resultaten daar ook mee te maken hebben is heel moeilijk in te schatten.

"De keuzes van Lotto-Soudal pakken goed uit en dat was ook nodig", zegt José De Cauwer in Extra Time Koers. "Er is heel veel kritiek gekomen op het ontslag van Sergeant en Frison, maar als je wilt vernieuwen moet je ook écht vernieuwen. Het zit nu goed in elkaar."

Toch zal het heel moeilijk worden om op de ranking van de WorldTour te stijgen. "Ze zijn nog niet thuis", waarschuwt De Cauwer. "Ze zijn er te laat aan begonnen. Het wordt heel moeilijk."