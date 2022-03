Wielerjournalist is zwaar onder de indruk van Van Aert en co... "Het lijkt wel alsof we bezig zijn met een seventies-revival"

"Beseffen ze bij Jumbo-Visma wel wat ze aan het doen zijn?" Renaat Schotte is zwaar onder de indruk van de ploeg van Wout Van Aert in Parijs-Nice. En volledig terecht uiteraard. Tot nu toe hebben ze de concurrentie weggeblazen.

Met Van Aert die voorlopig de gele trui draagt voor twee van zijn ploeggenoten, Roglic en Laporte. Van Aert zijn cv van dit seizoen is ongelooflijk indrukwekkend. Hij stond op elke koersdag al op het podium. "Hij verslaat de olympisch kampioen op een parcours dat Roglic op het lijf geschreven was. Da’s opnieuw een straf nummertje. Overigens het zoveelste al van een landgenoot dit seizoen. Het lijkt wel alsof we bezig zijn met een seventies-revival met Van Aert als vaandeldrager", aldus Schotte bij

Maar zijn gele brigade maakt in zijn geheel indruk. "Deze rittenkoers is een sprookje voor Jumbo-Visma. Twee keer het volledige podium, plekken 1 tot en met 3 in het voorlopige eindklassement… En nu Roglic voor de eindwinst? Want dit parcours speelt meer in zijn voordeel dan van Van Aert, wiens doelen verderop liggen."