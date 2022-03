Babbels met Eddy Merckx helpen voetballegende door zware periode: "Dinsdag samen naar Tirreno gekeken"

In zware en moeilijke periodes ken je je echte vrienden. Dat is Eddy Merckx zeker voor voetballegende Paul Van Himst. Een infectie na een ingreep aan de heup hield Van Himst twee en een halve maand in het ziekenhuis. Dan doet de steun van een vriend deugd.

Paul Van Himst doet zijn verhaal in Het Laatste Nieuws en vertelt ook hoezeer Eddy Merckx bezorgd was over hem. "Eddy belt me nog dagelijks stipt na de middag, gewoon om een babbeltje te doen. Of hij komt langs en dan drinken we een glas."

LOF VOOR EVENEPOEL

Het gezelschap van Eddy doet Paul Van Himst duidelijk deugd. "Woensdag zijn we samen gaan eten, dat was plezant. En dinsdag hebben we samen naar de Tirreno-Adriatico gekeken, die Evenepoel is toch ne straffe coureur."

Absoluut. Maar het belangrijkste: het komt wel goed met Van Himst. "Nu gaat het beter, ik kom er stilaan door." Dat zal ook Eddy Merckx graag horen.