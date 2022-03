Discussie over Jakobsen en Sanremo woedt binnen Quick-Step: ploegleiding zal Lefevere moeten overtuigen

Kan de ploegleiding Patrick Lefevere overtuigen? Of Quick-Step Jakobsen naar Milaan-Sanremo meeneemt, zal daarvan afhangen. Sommige ploegleiders zouden het een goede zet vinden om Jakobsen in het eerste Monument van het jaar op te stellen. Lefevere twijfelt nog.

Dat heeft de teambaas duidelijk vermeld in zijn column in Het Nieuwsblad. Milaan-Sanremo stond aanvankelijk niet op de planning van Jakobsen, maar de Nederlander heeft te kennen gegeven dat hij La Primavera graag wil rijden. Dat weet Lefevere ook te waarderen.

© photonews

Tijdens de Tirreno-Adriatico werd duidelijk dat de selectie nog niet helemaal vaststaat en er nog een kans is dat Jakobsen toch nog aan de start komt. Enkele ploegleiders zijn hiervoor te vinden. Bij Lefevere is er twijfel, omdat Milaan-Sanremo steeds minder een sprintklassieker is: hij voorspelt dat Jumbo-Visma en UAE er tegenaan gaan vanaf de Capo Berta.

Patrick Lefevere zegt echter niet definitief 'neen', het is aan de ploegleiding van Quick-Step Alpha Vinyl om met argumenten te komen die hem kunnen overtuigen. Als Jakobsen alsnog aan de start komt, zou het zijn debuut zijn in Milaan-Sanremo.