Wuyts vol lof: "Wie gaat hem bijbenen op de Poggio? Wat kan hij niet? Hij is zoveel meer, de Lionel Messi van de koers"

Michel Wuyts is niet vies van straffe uitspraken. Het is dit weekend opnieuw niet anders. Integendeel zelfs.

"Tadej Pogacar is de Lionel Messi van de koers", aldus Michel Wuyts in zijn column in Het Laatste Nieuws. "Hij won al twee keer de Tour de France en al twee monumenten."

"En er gaat nog zoveel meer volgen. Als saturatie hem niet inhaalt, een waarachtig arsenaal aan Armstrong-Touren. Zeg me, wat kan die jongeman niet?"

Wat kan hij niet?

"Parijs-Roubaix? Roep het niet van de daken, want eerder vroeg dan laat neemt hij je te grazen. Met zijn zweverige glimlach."

"Waarin maakt Pogacar dan zoveel verschil? Talent, explosiviteit, weerstand, duurvermogen. Evident. Het is me wat te makkelijk. Pogacar heeft zoveel meer. Relativeringsvermogen. Intelligentie. Of hij de Ronde van Vlaanderen kan winnen? Vertel me eerst wie hem gaat bijbenen op de Poggio?"