Mogen ze bij Quick-Step weer stiekem hopen? Tim Declercq werkt pittige training af in Spanje

Tim Declercq werkt aan zijn terugkeer: hij zit niet enkel weer op de fiets, hij traint ook pittig. Quick-Step heeft hem al gemist in de wedstrijden die de superknecht aan zich moest laten passeren. Zou 'El Tractor' toch nog vroeger kunnen beginnen koersen dan verwacht?

Tim Declercq kondigde zelf al aan dat zijn voorjaar er zo goed als op zit en enkel deelname aan Parijs-Roubaix misschien nog mogelijk is. Dit allemaal nadat hij wegens een hartkwaal de fiets enkele weken aan de kant moest laten.

Inmiddels is Declercq wel weer stevig aan het trainen, blijkt op Strava. De gegevens van een fietstocht die Declercq in Spanje afhaspelde, liegen er niet om: 202,24 kilometer gereden en een hoogteverschil van 2751 meter overbrugd.

EVEN LANGS BENIDORM

De renner van Quick-Step Alpha Vinyl passeerde tijdens zijn trainingstocht onder meer in de bekende badplaats Benidorm. "Building the cake", zo omschreef Declercq zijn trainingsrit. Als hij zo goed kan blijven trainen, zien we hem in het voorjaar misschien alsnog in de koers opduiken.