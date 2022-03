U23-talenten van Lotto Soudal pakken uit met knap één-tweetje: winnaar rondt solo van 30 kilometer mooi af

Er zit nog talent genoeg in de U23-vijver van Lotto Soudal. Met een knap één-tweetje kon het Development Team van Lotto zelfs uitpakken in Aywaille: Lennert van Eetvelt won de koers na een solo van dertig kilomeeter, Vincent Van Hemelen werd tweede.

Het was in de Get Up Cup in Aywaille dat de jonge renners van Lotto Soudal deze knappe prestatie neerzetten. Bij Lennert van Eetvelt denken we ook aan het feit dat hij vorig jaar ten val kwam in het WK voor beloften en toen niet kon uitrijden. Bijna een half jaar later maakt de youngster kennis met de andere kant van de medaille.

Van Eetvelt vertrok dus van ver en de rest zag hem niet meer terug. "Ik ben heel blij met deze winst, want ik heb al een aantal keer dergelijke soloaanval opgezet, zoals op het EK vorig jaar, die ik niet tot een goed einde kon brengen. Ik heb dit keer goed ingedeeld."

It's a 1-2 for the Lotto Soudal Development Team at the Get Up Cup Aywaille (1.12 IC2) 🤩



Ook achter hem bleven de U23 van Lotto dus een attente koers rijden. Van Hemelen schoof mee met een achtervolgende groep en kwam als tweede over de streep. De zege van Van Eetvelt is de eerste overwinning dit jaar voor het Development Team van Lotto Soudal.