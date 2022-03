Lotto-Soudal weet wat hen te doen staat in Nokere en Bredene-Koksijde deze week: "Zijn belangrijke koersen voor ons"

Het zijn geen monumenten en ook niet de grote Vlaamse klassiekers, maar Nokere Koerse en de Bredene-Koksijde Classic later deze week zijn voor Lotto-Soudal wel van belang.

Eerst en vooral voor de punten die de koersen opleveren. Lotto-Soudal is nog altijd bezig aan een degradatiestrijd om niet uit de WorldTour te vallen. Eéndagskoersen winnen kan voor veel punten zorgen. Lotto-Soudal start zowel in Nokere als in Bredene met speerpunten Campenaerts en De Lie.

"Het zijn allebei zeer belangrijke koersen voor de ploeg, we willen goede resultaten neerzetten", vertelt sportief directeur Nikolas Maes. "We hebben in beide koersen een competitief team aan de start om iets te rapen."

Nokere: aanvallen of sprinten

"Nokere is weer wat zwaarder geworden met extra kasseistroken. Voor renners al Campenaerts en Vermeersch biedt dat mogelijkheden om een aanval op poten te zetten maar met Arnaud De Lie hebben we ook een sprinter bij die al bewezen heeft dat hij kan winnen"

Bredene-Koksijde: Waaiers?

"In de Bredene Koksijde Classic wordt het oppassen met de wind en mogelijke waaiervorming. Een peloton kan er snel aan diggelen gereden worden. We zullen de hele tijd attent moeten zijn en opnieuw zal Arnaud De Lie belangrijk zijn in de sprint."