Moeilijke tijden voor Ben Hermans: "Wachten op het moment dat het lichaam niet meer overhoop ligt"

Ben Hermans heeft er geen gemakkelijke weken op zitten. Volgende week gaat hij opnieuw van start in de Settimana Coppi e Bartali.

De laatste koers van Hermans dateert ondertussen al van 6 februari. “Ik heb wellicht zonder het te weten gekoerst met een coronabesmetting”, zegt Hermans aan Het Belang van Limburg.

“Zowel tijdens de Challenge Mallorca als de Ronde van Valencia voelde ik me geen moment top. Vreemd, want de voorafgaande trainingen verliepen wel vlot. Tien dagen lang leverden zelftests een negatief resultaat op. Toch voelde ik me in koers echt slecht.”

Het gevoel zat niet goed, maar Hermans beet door. “De uitslagen die ik bij elkaar reed, dankte ik puur aan mijn ervaring en volharding. Ik vrees dat die volharding me te diep in het rood heeft doen gaan, want achteraf heb ik daar een prijs voor betaald.”

Twee dagen nadat hij thuis kwam van Valencia leverde hij dan toch een positieve coronatest op. Dinsdag gaat hij opnieuw van start. “Ik reis af met bang hartje, hoor. Ik start zonder ambities. In mijn daaropvolgende wedstrijd, de Gran Premio Miguel Indurain op 2 april, verwacht ik evenmin prijs te rijden. Het is wachten op het moment dat het lichaam niet meer overhoop ligt, dan kan de déclic snel volgen.”