Sep Vanmarcke houdt er de moed in ondanks alle tegenslagen

Het wil maar niet lukken voor Sep Vanmarcke. Hij moest door ziekte nu ook forfait geven voor Nokere Koerse.

Sep Vanmarcke miste het openingsweekend en ziet nu ook Nokere Koerse aan zijn neus voorbijgaan door ziekte. Want de ambities waren er wel.

“Ik weet: als ik gezond ben, doe ik nog steeds mee voor de zege in de grote koersen”, aldus Vanmarcke aan Het Nieuwsblad. “Maar ik moet eerlijk zijn: het ziet er nu niet zo best uit. Maar wie weet kan het snel keren.”

Al kijkt hij vooral vooruit. “Dat Parijs-Roubaix dit jaar een week later wordt gereden, na de Amstel Gold Race, is een voordeel. Ik heb al bewezen dat ik mij ongelooflijk kan focussen op die wedstrijd. Maar dan mag alle pech wel stoppen. Je moet de situatie aanvaarden en proberen verder te kijken. Maar het is best lastig.”