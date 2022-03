Komt er binnenkort een Van der Poel bij in het wielrennen? 'Jumbo-Visma en EF hebben contact opgenomen'

Mogen we binnenkort opnieuw een Van der Poel in het wielrennen verwelkomen? Mathieu en David van der Poel kennen we uiteraard al, uit het wegwielrennen en veldrijden.

Mogelijk gaat ook Nils van der Poel de stap naar het wielrennen zetten. Het Algemeen Dagblad meldt dat zowel Jumbo-Visma als EF interesse tonen in hem en contact hebben opgenomen om te polsen of een plek in hun team iets voor hem zou zijn.

Nils van der Poel is geen familie van Mathieu of David, het is zelfs geen Nederlander. Nils van der Poel is een levende schaatslegende en draagt de Zweedse nationaliteit. Op de Olympische Spelen in Tokio schaatste hij naar tweemaal goud, waarna hij aankondigde van plan te zijn om te stoppen met schaatsen. Inmiddels is hij ook wereldkampioen allround geworden.

VEEL TRAININGEN OP DE FIETS

In een trainingsdocument van de olympische kampioen staat dat hij heel veel trainingen op de fiets deed. Is de stap naar het wielrennen dan sneller gezet? Het zal in de toekomst moeten blijken. Een eventuele overstap naar Jumbo-Visma zou alvast één voordeel hebben. Als hij ooit dan nog eens terug wil keren naar het schaatsen, kan dat misschien ook, want Jumbo-Visma heeft naast een wielerploeg ook een schaatsteam.