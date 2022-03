Lars van der Haar gaat nog enkele seizoenen door bij Baloise Trek Lions: "Een van mijn mooiste jaren achter de rug"

Baloise Trek Lions heeft goed nieuws aan te kondigen: Lars van der Haar blijft nog enkele seizoenen de ploeg trouw: de Nederlander tekende bij tot 2024.

"Ik voel me goed in de ploeg en zie geen enkele reden om te veranderen", verklaart Van der Haar de contractverlenging op de site van zijn werkgever. "Ik had eind vorig seizoen al aangegeven aan mijn manager dat ik graag wilde blijven bij Baloise Trek Lions. Ook de ploeg liet uitschijnen dat ze mij graag wilden houden. Dus waren de besprekingen snel beklonken."

Een man met het palmares van Van der Haar spelen ze bij Baloise Trek niet graag kwijt. "Met mijn Europese en Nederlandse titel, zilveren medaille op het WK en overwinningen in Tabor en Gavere heb ik een van mijn mooiste jaren in de elitecategorie achter de rug. Ik probeer ook de komende seizoenen dit niveau vast te houden en telkens weer nieuwe doelen te stellen."

European and Dutch CX champion @larsvanderhaar extended with the team ­čŽü­čą│https://t.co/H4WtC894H3 — Baloise Trek Lions (@Baloise_Trek) March 17, 2022

Het einde van het veldritseizoen bracht wel fysieke klachten met zich mee. Zo moest de Europese kampioen zelfs onder het mes. "Mijn knieoperatie een maand geleden verliep goed. Dinsdag ging ik op controle en schreven ze me toch een week extra rust voor. Hopelijk blijft de trainingsachterstand beperkt tot een week."