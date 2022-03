Ook heuglijk nieuws uit de Lotto-familie: Jasper De Buyst verwelkomt zijn zoontje in zijn leven

Heuglijk nieuws valt er in de Lotto-familie te rapen naast de fiets: Jasper De Buyst heeft zijn zoontje op deze wereld mogen verwelkomen. Gaia, de vrouw van Jasper, is bevallen.

Jasper De Buyst huwde met zijn verloofde Gaia De Pauw in november 2019. Ze zeiden het ja-woord in het gemeentehuis van Erpe-Mere. Bijna twee en een half jaar later zijn Jasper en Gaia de trotse ouders geworden van een zoontje.

Hun kindje heeft de naam Loïc gekregen. Lotto Soudal, de ploeg waarvoor Jasper De Buyst, nu al sinds 2015 uitkomt, feliciteert het gelukkige paar dan ook. "Proficiat aan Jasper De Buyst en de moeder van Loïc met hun mooie baby", klinkt het.

Daar hoort ook een foto bij waarop Jasper De Buyst zijn zoontje in de ogen kijken. Ook vanwege onze redactie van harte gefeliciteerd, Jasper en Gaia!