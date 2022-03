Selecties Quick-Step: Cavendish kopman in Brugge-De Panne, geen uitgesproken kopman in Coppi e Bartali

Er komen een paar belangrijke dagen aan voor Quick-Step. Mark Cavendish is de kopman in Brugge-De Panne, als het tot een sprint komt. In Coppi e Bartali start Quick-Step zonder uitgesproken leider.

Quick-Step Alpha Vinyl heeft al dertien overwinningen behaald dit jaar. De eerste klassiekers van het jaar waren dan weer tegenvallers. Daarom zou het toch een opsteker zijn als de Wolfpack een goed resultaat kan behalen in Brugge-De Panne. In de eerste plaats zal daarvoor gekeken worden naar Mark Cavendish. Diezelfde Cavendish is immers goed voor drie van die dertien overwinningen. "Als het aankomt op een sprint, heeft Mark verschillende jongens rond zich om opnieuw voor een goed resultaat te gaan", aldus sportdirecteur Tom Steels." Die renners rondom hem, dat zijn: Mikkel Honoré, Iljo Keisse, Michael Mørkøv, Stijn Steels, Jannik Steimle en Bert Van Lerberghe. Brugge-De Panne staat komende woensdag op het programma. KNOX TERUG UIT BLESSURE Dinsdag gaat in Italië al de rittenkoers Coppi e Bartali van start. Die wedstrijd staat voor Quick-Step vooral in het teken van de terugkeer uit blessure van James Knox. Ook Mattia Cattaneo, Rémi Cavagna, Josef Černý en Mauro Schmid komen aan de start. Een kopman is niet aangeduid.