Hoe zit het nu met Quick-Step - Alpha Vinyl? "Er is onrust en van onrust komt druk"

Bij Quick-Step - Alpha Vinyl is het stilaan alle hens aan dek. Paniek in de tent is het nog nét niet, maar het moet echt wel beter.

Fabio Jakobsen won dan wel Kuurne - Brussel - Kuurne, in vele andere voorjaarskoersen zagen we Quick-Step - Alpha Vinyl nauwelijks meespelen in de debatten.

Onrust

"Er is onrust vooral. En van onrust komt druk", aldus Michel Wuyts in de podcast Wuyts & Boonen. "Ik hoop dat ze nu de knop kunnen omdraaien, ook qua gezondheid. Na de E3 weten we of ze op punt staan."

"Ze zitten in de hoek waar de klappen vallen. Het is nu veel, met ziektes. Als iedereen gezond is blijft het een heel stevige ploeg", pikte Tom Boonen in.