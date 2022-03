Jasper Stuyven voegt Brugge-De Panne toe aan programma: "Wil eens echt diep gaan"

Jasper Stuyven had net als heel wat andere renners in het peloton af te rekenen met ziekte, maar hij is er bij voor de Minerva Classic.

Ziek zijn, het is iets dat je niemand toewenst. Ook een renner niet. Jasper Stuyven is er vanaf, of toch niet helemaal. ''De ziekte is voorbij, maar ik eet nog steeds zeer voorzichtig. Kleinere porties dan normaal en vooral rijst, beschuit en getoast brood. Geen groenten, vlees en vis. Ik heb mijn maag nog niet onder stress gezet zoals een renner dat moet doen de avond voor een koers", vertelt hij aan HLN.

Al is het maar te zien of de conditie overeind zal blijven. ''Afgelopen weekend heb ik twee keer vier uur gefietst. Zaterdag een duurtraining, zondag met enkele prikkels. Twee goeie trainingen en met een gevoel. Het lijkt dat de conditie-achterstand minimaal is."

Brugge-De Panne, Harelbeke en Gent-Wevelgem maken er een drukke week van. “Normaal zou ik De Panne niet rijden, maar ik wil nog eens echt diep gaan voor de belangrijkste koersen. Ik vervang er Pedersen, die na Sanremo voorkeur geeft aan extra rust in functie van Harelbeke en Wevelgem.”