Tiesj Benoot kan héél belangrijk zijn voor Wout van Aert, maar hoe gaat het nu met hem? "Dan weet ik of ik verlies heb"

Tiesj Benoot heeft heel wat pijn gehad de voorbije weken met een felle kniewonde. En dat scheelt een slok op de borrel voor Wout van Aert. Wanneer mogen we hem terug verwachten?

"Mijn knie doet geen pijn meer, maar het is nog een vuile wonde. Ook mijn elleboog en heup worden nog steeds beschermd met pleisters. Wanneer ik lang fiets, begint dat te irriteren. Het gevoel is nog niet helemaal wat het moet zijn", aldus Benoot in Het Laatste Nieuws.

Energie

"Mijn lichaam moet energie besteden aan het herstel van de schaafwonden. En die kan ik niet gebruiken op training."

"Ik rijd de komende dagen Harelbeke en Gent-Wevelgem. Pas vrijdagavond kan ik inschatten of ik verlies heb opgelopen."