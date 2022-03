'World Tour in 2023 voor Thibau Nys, ook dit jaar al kansen'

De carrière van Thibau Nys zou wel eens een ferme wending kunnen nemen, want er zit ook een wegcarrière aan te komen.

Nys heeft onlangs nog een nieuwe verbintenis gemaakt met Trek - Baloise Lions, maar mogelijk zal hij in de toekomst ook in de World Tour uitkomen.

Stagiair

Trek - Segafredo zou hem vanaf 2023 willen opnemen in het team voor de World Tour, al mag hij zich eerst nog concentreren op het cross-seizoen.

Vanaf 1 augustus zou hij stagiair worden. "We willen hem wel niet te veel pushen. Alles zal gebeuren in overleg met zijn omkadering. Pas over een jaar of vijf zou hij ook op de weg zijn top moeten bereiken", aldus algemeen manager Luca Guercilena in Het Nieuwsblad.