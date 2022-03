Dylan Groenewegen bekijkt na valpartij in Parijs-Nice het bredere plaatje: "Opbouwen naar de Tour"

Kunnen scoren in de Tour, daar is Dylan Groenewegen voor naar BikeExchange gegaan. Ook na zijn val in Parijs-Nice blijft dat het opzet.

"Ik ben zo goed als volledig hersteld van Parijs-Nice", meldt Dylan Groenewegen bij Wielerkrant aan de start van Brugge-De Panne. "Ik voel het nog een heel klein beetje, maar dat mag mij niet hinderen. Dat mag geen probleem zijn."

Klaar dus om de draad weer op te nemen van in de Saudi Tour, waar Groenewegen een paar keer als eerste over de meet kwam? "a, zeker. In de UAE Tour zat het een beetje tegen. Af en toe moet je ook beetje geluk hebben. Ik heb een sterke ploeg om me heen. Geen excuses dus, maar ik maak die sowieso niet. We gaan er voor en hopelijk kunnen we een mooie uitslag behalen."

SPRINTTREIN OP PUNT STELLEN

Na zijn vertrek bij Jumbo-Visma moet er bij BikeExchange echt gewerkt worden aan een treintje. "Het op punt zetten van een sprinttrein heeft ook wat tijd nodig. We hadden een heel mooie week in de Saudi Tour. Nadien zat het wat tegen. We kunnen er nu weer aan werken. " Nu is het opbouwen naar de Tour, maar het zou mooi zijn als er nu ook al een goed resultaat in zit."

Het is dan voor Groenewegen opboksen tegen namen als Cavendish en Merlier. "Zij zijn de mannen die al laten zien hebben dat ze in vorm zijn." Met Gent-Wevelgem volgt later deze week nog een klassieker waarin Groenewegen aan de start komt. "In Gent-Wevelgem zal ik wat geluk nodig hebben dat we met de groep naar de streep gaan. Eerst vandaag en dan kijken we weer verder."