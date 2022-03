Groenewegen genoot enorm van spurt tegen Merlier maar betreurt beslissing: "Als foutjes eruit gaan, zit het goed"

Het genot van een spurt om de zege kan Groenewegen ook op WorldTour-niveau weer ervaren. Merlier was hem echter net te snel af in Brugge-De Panne.

"Ik heb genoten van de sprint", vertelde Dylan Groenewegen na de aankomst. Aan zijn gezichtsuitdrukking was te zien dat hij het meende. "Tim Merlier en ik spurtten zij aan zij. Ik maakte een foutje door niet rechts van hem aan te gaan. Dat zijn split-second beslissingen. Tim kwam als derde uit het wiel van Olav Kooij, met meer snelheid. Daarna bleef ik naast 'm. Ik voelde dat hij dacht: "Gaat die nu breken of niet?""

VOLLE FOCUS OP FINISH

Grappig. Maar... "Merlier wint' 'm. Jammer voor mij, leuk voor hem. Daar baal ik wel een beetje van." Dacht Groenewegen dat de zege naar hem ging? "Ik weet eigenlijk goed wat ik dacht toen ik over de streep kwam, ik was alleen gefocust op die finish."

Heeft de Nederlander een verklaring voor die 'foute' beslissing tijdens volle sprint die hij eerder aanhaalde? "Ik ben er ook een tijdje uit geweest en een periode gehad waarin ik eigenlijk geen sprints reed. Ik maak nu nog wat kleine fouten, maar als die eruit gaan, zit het wel goed."

PELOTON VAN SPRINTERS

Op anderhalve kilometer van de meet kwam Ackermann nog ten val. Groenewegen mocht naast zijn podiumplek wel blij zijn om gezond en veilig in De Panne te geraken. "Dit is een peloton met bijna alleen maar sprinters. Dat zijn mannen die niet snel voor elkaar gaan remmen en dan krijg je wel eens gevaarlijke situaties. De valpartij gebeurde net achter me, ik hoorde een band klappen. Ik denk dat ik daar goed wegkom."