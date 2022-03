Vandenabeele toont zich in eerste bergetappe in Catalonië: "Hoedje af voor hem"

Mocht u vandaag of dezer dagen vooral bezig zijn met de Vlaamse koersen, mist u heel wat Belgisch talent op de internationale wegen. Zo rijdt Cian Uijtdebroeks als 19-jarige neoprof uitstekend in Italië en laten ook de Belgische klimtalenten zich zien in Catalonië.

De eerste echte bergrit in Catalonië werd gewonnen door Ben O'Connor. Maar vlak voor de Australiër aan zijn solo begon, koos ook de 21-jarige Henri Vandenabeele voor de aanval. Uiteindelijk werd hij wel gegrepen door het peloton maar eindigde hij toch nog bij de andere favorieten op 9 seconden van O'Connor. "Ik viel meteen aan vanaf de voet van de klim. Misschien een beetje vroeg maat door dat te proberen, kon ik wel bij de favorieten finishen. De ploeg (DSM) heeft geweldig gereden en me perfect gepiloteerd", klinkt het bij de jonge renner. Ook ploegleider Luka Roberts was onder de indruk van de prestatie van de Belgische groeibriljant. "Aan de voet van de klim was het even stil en toen vertrok Henri meteen. Het was geen slechte zet maar uiteindelijk werd hij toch nog gegrepen. En toch... Hoedje af voor hem om zoiets te proberen want hij heeft subliem gereden en finishte uiteindelijk ook nog eens in de groep van de andere favorieten", besluit Roberts lovend.