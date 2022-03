Zegehonger volop aanwezig bij Merlier, die vindt dat hij al te veel liet liggen: "Een mens wil altijd meer en meer"

De zegehonger van Tim Merlier is zeker nog niet gestild. Een snelle man als hij ambieert steeds meer overwinningen. Ook in Brugge-De Panne gaat hij voor het hoogste.

De sprinter van Alpecin-Fenix ziet deze eendagskoers evenwel niet meteen als een mogelijke revanche op de Bredene Koksijde Classic, waarin hij als derde over de meet kwam. "Het is een nieuwe koers. Dus jah, een nieuwe kans."

Merlier werd een paar jaar geleden al eens derde in Brugge-De Panne na een uitgeregende editie. Heel andere omstandigheden dus in 2022. "Ik rijd ook nog wel graag in de wind. Als je het echt op een sprint wil doen uitdraaien, is het wel beter zoals het nu is", verwijst Merlier naar de stralende zon.

Sowieso is het goed om je te meten in dit deelnemersveld

Cavendish is één van de belangrijke tegenstanders. "In Tirreno-Adriatico was hij er ook al bij. Sowieso is het goed om je te meten met dit deelnemersveld. Ik probeer een goede sprint te rijden. Sowieso mag ik wel vertrouwen hebben. Ik heb ook al wel wat kansen laten liggen. Iets te veel, naar mijn goesting, maar da's koers."

Een bewijs dat Tim Merlier veel eist van zichzelf en ook enkel met een overwinning nog helemaal tevreden is. "Een mens wil altijd meer en meer, hé. Da's ook bij mij het geval."