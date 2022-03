E3-titelverdediger Asgreen legt uit hoe hij vorm opbouwde en is nu klaar voor klassiekers: "Ik sta waar ik wil staan"

De E3 is het begin van de periode met klassiekers voor Kasper Asgreen. De Deen is titelverdediger in Harelbeke. Twijfel over de eigen vorm is er helemaal niet.

En dat terwijl Asgreen eind februari voor de Omloop nog aangaf een achterstand te hebben opgelopen door zijn coronabesmetting. Hij dacht toen wel klaar te geraken voor de huidige periode en heeft woord gehouden. "Ik weet wat ik nodig heb om hetzelfde niveau te behalen dan ik voordien deed in het peloton. Ik heb er zeker vertrouwen in. Ik sta waar ik wil staan met het oog op de klassiekers."

Kan hij dan misschien nog beter zijn dan vroeger? "Of ik even goed of beter ben dan een jaar geleden, is moeilijk te zeggen." We vroegen hem of hij dan juist progressie maakte in de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico of op training. "Dat allemaal samen. De Strade was speciaal, want dat is op de limiet van mijn capaciteiten. Er liggen immers veel steile klimmen in de Strade Bianche."

DERDE PLEK IN STRADE EEN GOED TEKEN

Voor Asgreen is dat zeker wel een uitdaging. "Ze zijn misschien niet superlang, maar de stijgingspercentages maken het wel lastig. Dat ik daar meedeed, was een heel goed teken. De Tirreno was naar resultaten toe niet ideaal. Sommige ritten waren te makkelijk waardoor ze eindigden in een massasprint. De zwaardere ritten waren dan weer echt iets voor klimmers. Voor de vorm was het wel een goede Tirreno."

Met het oog op de gezondheid ook en dat is al veel waard. "Ik geraakte er door zonder ziekte en ondervond ook nadien geen problemen. In het trainingsblok dat volgde haalde ik goede cijfers die te vergelijken zijn met vorig jaar."

IMPACT ZIEKTEGOLF MOEILIJK TE BEPALEN

Veel van zijn collega's hebben wel te maken met ziektes. Krijgen we daardoor straks verrassende toestanden in de klassiekers? "Het is moeilijk uit te maken hoe iedereen eraan toe is. Sommigen zijn slechts een dag ziek, bij anderen blijft het aanslepen. Als je een week tot tien dagen niet goed kan trainen, is dat wel een probleem. Zeker als dat de laatste twee weken het geval was."