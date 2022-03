Jonge veldrittopper doet het nu ook op de weg in Settimana Coppi e Bartali

Ook op donderdag was het genieten van de race in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Met een leuke eindstrijd ook.

De derde etappe was er eentje in San Marino over 147 kilometer en gaf heel wat interessante wendingen doorheen de dag.

Tulett

Uiteindelijk was het Ben Tulett die met de overwinning gaan lopen, een nieuwe zege dus ook voor Ineos na de zege van Hayter woensdag.

Cian Uijtdebroeks eindigde opnieuw in de top-10, deze keer op een knappe zevende plek. Daarmee toont ook hij zijn goede vorm.