Karl Vannieuwkerke verklapt stout geheim dat hem door zijn partner ingegeven wordt

Dat Karl Vannieuwkerke niet van een stuntje meer of minder verlegen zit, dat weten we ondertussen al jaren.

Maar zijn partner Caroline Vereenooghe houdt er ook van om spelletjes met hem te spelen. Ook als hij voor Sporza aan het werk is. “Ik zou de kijkers aanraden om extra goed te luisteren, want ik durf Karl wel eens een berichtje te sturen tijdens de koers om hem uit te dagen een belachelijk woord in zijn commentaar te stoppen. Weet je nog die keer dat ik je 'pantoffeldiertje' en 'oude wokpan' sms'te?”, zegt Caroline aan Het Laatste Nieuws.

En of Karl zich dat nog herinnert, maar hij gaat die uitdagingen dan ook met heel veel plezier aan. “Het was Parijs-Roubaix in 2018 en ik was co-commentator met Michel Wuyts. De renners waren aan het rijden door het bos van Wallers. Ik zag wat afval langs de weg en pikte daarop in mijn commentaar in”, zegt Karl.

“'Je kan hier maar beter niet vallen, want er liggen uitwerpselen van dieren. Wie weet wat daar allemaal in huist. Bacteriën, pantoffeldiertjes...' Die wokpan kan ik me nog zo voor de geest halen. Jelle Wallays zag er afgepeigerd uit en daarop zinspeelde ik met: 'Hij heeft een hoofd dat lijkt op een oude wokpan' en een paar minuten later loste hij zijn rol bij de koplopers. Dus als je tijdens een koers plots rare woorden hoort, is zij (wijst naar Caroline) de schuldige.”