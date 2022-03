Sonny Colbrelli is opnieuw thuis en kan daar verder herstellen: verdere onderzoeken volgen nog

Komt het weer helemaal goed met Sonny Colbrelli? De Italiaan is alvast thuis. Hopelijk gaat zijn herstel op een positieve manier verder.

Zijn ploeg Bahrein Victorious laat in een mededeling weten dat Colbrelli zaterdag het ziekenhuis van Girona verlaten heeft en teruggekeerd is naar zijn thuisland. Aangezien zijn toestand stabiel was, stond het licht op groen voor die verplaatsing.

In zijn thuisomgeving kan Colbrelli rekenen op de steun van zijn naasten. Zeker ook belangrijk tijdens deze periode van herstel. In een Italiaans medisch centrum zullen nog verdere onderzoeken gedaan worden naar zijn hartfalen.

Na de eerste etappe van de Ronde van Catalonië was Colbrelli net voorbij de aankomst in mekaar gezakt. De Europese kampioen was in die bewuste etappe tweede geëindigd.