Jan Bakelants blijft kritisch over zaak Girmay: "Een zwaluw maakte de lente niet"

Jan Bakelants is een wielrenner die nooit verlegen zit om een leuke uitspraak. Het was deze maandag zeker niet anders.

"Het spreekwoord een vogel maakt de lente niet is hier op zijn plaats. Er zijn nog Afrikaanse renners geweest die het geprobeerd hebben en toch dat tikkeltje te kort kwamen", aldus Jan Bakelants bij Sporza over de hele zaak.

Zwaluw

"Het is vroeg om te stellen dat Afrika aan de vooravond van een grote doorbraak staat en in de breedte zal overnemen in de koers. Dat is iets wat de Colombianen in zeker zin wel hebben gedaan in de zwaardere heuvelwedstrijden."

"Dit succes kan wel voor meer aandacht zorgen voor het Afrikaanse wielrennen. Dan moet die aandacht wel goed gekanaliseerd worden en moeten de juiste mensen van die aandacht kunnen profiteren."