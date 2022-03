Girmay praatte even met Lefevere en nu wenkt mogelijk lange toekomst bij Intermarché: "Contract verlengen"

Biniam Girmay gaat grof wild worden, tenzij hij natuurlijk zijn contract verlengt. Ook Lefevere polste vorig jaar al naar het jonge Afrikaanse talent.

"Vorig jaar kwam hij door financiële problemen bij Delko-Marseille eigenlijk vrij. Er zouden gesprekken geweest zijn met Patrick Lefevere en nog andere ploegen", legde José De Cauwer uit in De Afspraak. Maar het werd een overstap naar Intermarché-Wanty-Gobert in augustus 2021. De rest is geschiedenis.

Op zijn persconferentie daags na zijn overwinning vertelde de winnaar van Gent-Wevelgem dat hij open staat voor een lang verblijf bij zijn huidige ploeg, omdat hij er zich zo goed voelt. Dat moet als muziek in de oren geklonken hebben van de ploegleiding.

© photonews

Daar gaan ze bij Intermarché-Wanty-Gobert ook mee aan de slag. Girmay ligt nog onder contract tot 2024. Teammanager Jean-François Bourlart heeft aangegeven dat het de intentie is om dat contract open te breken en te verlengen, staat te lezen in HLN.