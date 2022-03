Niet enkel goed nieuws uit Eritrea: landgenoot van Girmay verschillende maanden buiten strijd na valpartij

Amanuel Ghebreigzabhier is die andere Eritreeër uit het wielerpeloton. Deze jongen rijdt voor Trek-Segafredo en is in de slotkilometers van de laatste etappe van de Ronde van Catalonië gevallen aan hoge snelheid. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis in Barcelona. Daar kon een diagnose gesteld worden.

"Onderzoeken wijzen erop dat Amanuel ernstige blessures heeft opgelopen als gevolg van de valpartij", vertelt Dr. Manuel Rodrìguez Alonso in een mededeling van de ploeg. Het gaat dan onder meer over gebroken ribben en wervels en schade aan organen.

Unfortunately @AmanuelAmanyel3 suffered multiple injuries as a result of his crash on the final day of racing in Catalunya.



Join us in wishing Amanuel all the best for his recovery



