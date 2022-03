De Cauwer weegt af hoe ontbreken WVA zou doorwegen: "Voor Van der Poel niet makkelijker zonder dan met Van Aert"

Alle voorspellingen door het eventueel ontbreken van Van Aert in de prullenbak? José De Cauwer is de ideale man om door het bos de bomen te blijven zien.

Want wat betekent dit nu juist? Wat moeten ze bij Jumbo-Visma doen? "Zonder Van Aert heeft Jumbo-Visma wel veel volk in de aanval, maar geen scorende spits. De kansen van Benoot slinken ook als Van Aert afhaakt. Bij Jumbo-Visma hadden ze het plan-Van Aert, maar hielden ze Benoot achter de hand. Dat verhaal zou nu wel eens van tafel kunnen zijn", bedenkt De Cauwer bij Sporza.

Door zomaar een andere kopman aan te duiden is de kous niet af bij de Nederlandse formatie. "Benoot of Laporte kan de rol van Van Aert niet overnemen. Ze kunnen niet zeggen: Laporte, rij maar mee met Mathieu van der Poel en Kasper Asgreen naar de streep. Je had één zekerheid: het blok van Jumbo-Visma draagt de koers. Dat zou nu wegvallen."

Dat kan in een onvoorspelbare Ronde misschien meer kansen geven aan de concurrentie. Zelfs aan een ploeg die het al een hele tijd lastig heeft. "Quick-Step Alpha Vinyl was misschien minder in Dwars door Vlaanderen, maar ze zullen zondag zeker beter zijn. Ik geef Kasper Asgreen, de winnaar van vorig jaar, toch 4 sterren."

Bij afwezigheid van Wout van Aert zullen de ogen nog veel meer op Mathieu van der Poel gericht zijn. "Voor Mathieu is het niet meteen gemakkelijker zonder dan met Wout. Hij wil gewoon koersen met de groten onderling en de ploegen uitschakelen." Hiervoor was Van Aert wel een handige bondgenoot, al nuanceert De Cauwer: "Dat kan de Nederlander nu nog altijd".