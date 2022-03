Tom Pidcock tekent nieuwe langdurige overeenkomst en rijdt nog jaren bij Ineos: "Dit is mijn thuis geworden"

Geen twijfel meer: Tom Pidcock en Ineos gaan nog jaren met mekaar door. Een nieuwe langdurige overeenkomst is nu helemaal beklonken.

Nadat deze contractverlenging enige tijd uitbleef, werd er al gespeculeerd over de mogelijkheid voor Pidcock om als vrije renner de markt op te gaan na dit seizoen. Recente signalen wezen echter toch op een verlengd verblijf bij Ineos en dat is nu een feit. Tom Pidcock heeft een nieuw contract bij Ineos Grenadiers getekend voor maar liefst vijf jaar en ligt nu vast tot 2027.

"Ineos is de juiste ploeg voor mij", is Pidcock zeker van zijn stuk. "Dit is mijn thuis geworden. Het is ongelooflijk om te bedenken dat ik opgroeide met de droom om dit team te vervoegen. Door de kwaliteit van de stafleden en de andere renners, was het van in het begin duidelijk dat er geen betere ploeg is om de volgende vijf jaar van mijn carrière bij te spenderen."

In die komende jaren zal Pidcock ook zijn polyvalentie verder willen uitspelen. "Ineos heeft me altijd gesteund, in elke discipline. Ik had geen betere steun kunnen vragen in de opbouw naar mijn olympische titel in het mountainbike en wereldtitel in het veldrijden. Dit is ook de beste plaats om mijn toekomstige doelen - Monumenten, wereldtitels en ooit een eindzege in een grote ronde - na te jagen."