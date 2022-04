BREAKING: Wout van Aert schept klaarheid over Ronde van Vlaanderen

Het was onheilspellend nieuws van Jumbo-Visma op donderdag over Wout van Aert, die onzeker was voor de Ronde van Vlaanderen zondag. Nu is WvA zelf met nieuws naar buiten gekomen.

Wout van Aert heeft via de sociale media laten weten dat hij niet zal starten in de Ronde van Vlaanderen, want hij heeft corona.

"Ik kan zeggen dat ik niet zal starten in de Ronde van Vlaanderen, want ik heb corona. Dat is bevestigd door zelftesten en PCR-testen."

"Het goede nieuws is dat ik milde symptomen heb, maar ik kan niet starten in de Ronde van Vlaanderen. Het beestje heeft me op het slechtst mogelijke moment te pakken."