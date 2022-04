🎥 📷 Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow: ploegwagens onder laagje sneeuw in aanloop naar Ronde van Vlaanderen

Neen, het is niet de veldrit in Val di Sole die lonkt. Wel de Ronde van Vlaanderen. De sneeuw is hoe dan ook van de partij.

Zoals de weersvoorspellingen al aangaven, heeft het vannacht gesneeuwd in Vlaanderen. De verschillende wielerploegen die zich aan het voorbereiden zijn op de Ronde van Vlaanderen kunnen niet anders dan de winterse omstandigheden - ook al is het 1 april - op te merken.

"April doet wat hij wil", zo omschrijft de communicatieverantwoordelijke van Jumbo-Visma het. Ard Bierens voegt er ook een filmpje bij. Vooral het laagje sneeuw op de ploegwagens valt op en dat is hetzelfde bij Movistar. Bij de Spaanse formatie schrikken ze zich wellicht een hoedje. "Dit is als Kerstmis voor een wielerfan!"

La idea es correr @RondeVlaanderen en un par de días por aquí. ❄️😅



Talk about Christmas for a cycling fan! This is our Flanders hotel near Ghent this morning… 🎅#RVV22 pic.twitter.com/9h3Mrq9dSy Movistar Team (@Movistar_Team) April 1, 2022

Bij het Noorse Uno-X zijn ze dit weer waarschijnlijk wel meer gewoon. "De winter is op komst", grapt teammanager Jens Haugland op Twitter, met bijhorende foto. Bij BikeExchange vroegen ze zich daarentegen even af of het een aprilgrap was.

Oh boy. Winter is coming 🌨 pic.twitter.com/NknAv26c2J — Jens Haugland (@Sykkelsjefen) April 1, 2022