Mogelijk afzegging Van Aert ook thema in Vive le Vélo: "Ik kan me niet voorstellen dat Wout 95 procent is en start"

De mogelijke afzegging van Wout van Aert voor de Ronde van Vlaanderen is nieuws waar we niet op zaten te wachten. Helaas is het wel de realiteit.

Daar moest het dus ook over gaan in Vive le Vélo, Leve de Ronde. Straf dat dit nu voorvalt nadat Jumbo-Visma zo lang van ziektes gespaard bleef. "Het was fenomenaal dat ze er al die tijdontsnapt zijn", aldus José De Cauwer. "Als Wout van Aert echt niet kan starten, is het echt wel op het laatste nippertje dat ze pech hebben."

ENKEL KOERSEN INDIEN FIT

De voormalig bondscoach gaat ervan uit dat Van Aert enkel meedoet als hij binnen enkele dagen topfit is. "Als je nog ietsje ziek bent, kun je niet starten. Het is 272 kilometer koersen in koude weersomstandigheden. Ik kan me niet voorstellen dat Wout 95 procent is en start. Na Declerq, na Colbrelli? Dat kan je haast niet maken."

"We zijn nu wel bezig over wat als Wout niet start, maar het kan nog altijd dat hij wel aan de start staat", blijft ex-renster Ine Beyen de moed er nog in houden.