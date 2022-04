Laporte nu plots medekopman bij Jumbo-Visma: "Van der Poel niet de renner tegen wie ik liefst zou sprinten"

Tijdens de persconferentie van Jumbo-Visma, wist Christophe Laporte nog niet dat hij tot medekopman gebombardeerd zou worden.

Dat is wel het geval nu vaststaat dat Wout van Aert niet kan meedoen aan de Ronde van Vlaanderen. "Het zal een groot verschil betekenen voor ons, maar ook voor de koers. Wout is een renner die een enorme impact uitoefent op de koers."

Ook voor de eigen kansen was het volgens de Fransman beter geweest om Van Aert erbij te hebben. "Voor een renners als ik of als Tiesj Benoot, is het moeilijker om te winnen zonder Wout dan met hem. Ook al hebben we al enkele keren goed gereden in koersen waar Wout niet aan de start stond. Zoals Tiesj deed in Dwars door Vlaanderen. Ook zonder Wout blijven we wel een goede ploeg."

ALLE KLASSIEKE RENNERS SNEL AAN DE MEET

Jumbo-Visma hoopt dat Laporte of Benoot het nu ook kan afmaken. Durft Laporte bijvoorbeeld met een Van der Poel naar de streep gaan? "Mathieu van der Poel is niet de renner tegen wie ik het liefst zou sprinten. Alle klassieke renners zijn snel aan de meet. Kijk maar naar Van der Poel, Pedersen, Pidcock en Asgreen. Zo'n sprint is altijd een risico, maar zover zijn we nog niet", wil Laporte niet op de zaken vooruit lopen.