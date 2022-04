Lotte Kopecky gaat opnieuw strijd aan met absolute wereldtop bij dames in Ronde van Vlaanderen: onze sterren!

Lotte Kopecky rekende al eens af met de wereldtop in de Strade. Dat in de Ronde van Vlaanderen nog eens fijntjes overdoen, zou het absolute droomscenario zijn.

Bij haar ploeg SD Worx werken ze al geruime tijd specifiek toe naar de Ronde van Vlaanderen. Met de vorm zit het ook goed bij Lotte Kopecky zelf. De concurrentie zal wel bijzonder straf zijn. Met in de eerste plaats Annemiek van Vleuten, die zichzelf in Dwars door Vlaanderen al eens testte op de hellingen en in de Ronde zeker het onderste uit de kan zal willen halen.

Met haar tweede plaats in Gent-Wevelgem heeft Marianne Vos ook bewezen dat ze nog altijd in staat is om lastige wedstrijden te overleven. Zondag zal ook blijken in welke mate Elisa Balsamo dat in de Ronde van Vlaanderen kan opbrengen. Als de wereldkampioene er op het einde nog bij is vooraan, is ze in principde de snelste aan de meet.

ONZE STERREN VOOR DE RONDE VAN VLAANDEREN VOOR VROUWEN:

**** Annemiek van Vleuten

*** Elisa Balsamo - Lotte Kopecky

** Marianne Vos

* Marta Bastianelli - Elisa Longo Borghini - Ellen van Dijk - Demi Vollering